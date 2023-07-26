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        Otomobil, sulama kanalına düştü; aileden 5 kişi kurtuldu, küçük çocuk kayboldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:24
        Otomobil, sulama kanalına düştü; aileden 5 kişi kurtuldu, küçük çocuk kayboldu

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişilik aileden 5'i kurtuldu, 3 yaşındaki İshak Ataş ise suda kayboldu. Küçük çocuğu bulmak için çalışma başlatılırken, sürücü, eşi ve 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Çiftçilik yapan İbrahim Ataş (45), sabah saatlerinde yüksek ateş ve ishal şikayeti olan çocuklarını Çamlıdere Mahallesi'ndeki sağlık ocağına götürmek için yola çıktı. İbrahim Ataş'ın kullandığı, eşi Zeliha ile çocukları Zeynep, Cebrail, Abdulsamet ve İshak'ın içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Sürücü, eşi ve 3 çocuğu çevredekilerce kurtarılırken, ailenin en küçük üyesi İshak Ataş (3) akıntıya kapılıp suda kayboldu. İhbarla gelen ekipler, küçük çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, sulama kanalında İshak'ı ararken, aile yakınları kanal çevresinde umutlu bir haber bekliyor. Öte yandan hastaneye kaldırılan diğer aile üyelerinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)FOTOĞRAĞLIDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-26 14:23:52

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