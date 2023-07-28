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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Arif, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:49
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Arif, boğuldu

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA. (DHA)ŞANLIURFA'da serinlemek için sulama kanalına giren Arif Aynabek (13), boğuldu.

        Çatallı Mahallesi'nde serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Arif Aynabek, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saatlik çalışmayla Aynabek'in cansız bedeni çıkarıldı.

        Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-28 16:49:00

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