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        Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 20:26
        Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 9 yaşındaki Yakup Yüksekyayla (9) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde SiverekŞanlıurfa karayolunun 12´nci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Yüksekyayla (30) yönetimindeki 16 AJC 700 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan akrabaları Saadet (54), Kamile (71), Sultan (18) ve Yakup Yüksekyayla, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, otomobil ise daha sonra alev aldı. 

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yaralılardan durumu ağır olan Yakup Yüksekyayla, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksekyayla'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, diğer yaralıların ise tedavisi devam ediyor.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

        2023-07-28 20:25:38

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