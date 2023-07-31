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        İlişki vaadiyle dolandırıcılık şebekesine operasyon: 16 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:55
        İlişki vaadiyle dolandırıcılık şebekesine operasyon: 16 gözaltı

        Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri cinsel ilişki vaadiyle dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şebekenin sahte sosyal medya hesapları üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle kandırdıkları kişileri, günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah tehdidiyle paralarını aldıkları bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri,  3 ay süren takip sonunda şüphelilerin bu yöntemle 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Çalışmasını tamamlayan ekipler şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ile dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.   (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-31 12:54:46

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