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        Şanlıurfa'da, 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:20
        Şanlıurfa'da, 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince durdurulan 2 araçta 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine 2 ayrı aracı durdurdu. Plakası açıklanmayan araçlarda yapılan aramalarda 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçlarda bulunan ismi açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-08-01 10:19:16

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