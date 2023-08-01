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        16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:30
        16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalandı

        Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'da, 1992 yılında iki aile arasında çıkan, 16 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan ve 5'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılan firari 2 hükümlü, 31 yıl sonra yakalandı.

        Viranşehir ilçesi Aksu Mahallesi'nde, 13 Temmuz 1992'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 16 kişi öldü. Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada bazı şüpheliler tutuklandı. Yapılan yargılamada şüpheliler hapis cezalarına çarptırıldı. Olaya karıştığı saptanan Sinan K. (57) ve Mustafa K. (63) de 5'er kez müebbet hapis cezası aldı. Haklarında tutuklama kararı bulunan ancak yakalanamayan firari 2 şüphelinin Siverek'te olduğu belirlendi. Çalışma başlatan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gizlendikleri adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

        2023-08-01 12:29:21

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