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        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:55
        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit (2)

        KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

        Şanlıurfa'da polis memuru Ramazan Kütük'ün (31) şehit olduğu kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şubeden çıkan Kütük'ün kullandığı zırhlı aracın manevra sırasında kontrolden çıkıp, kaldırıma çarparak devrilmesi ve polis memurlarının koşuşturması yer alıyor.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "01.08.2023 günü saat 10.09 sıralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz emrinde görevli polis memuru Ramazan Kütük, yaşanan trafik kazasında yaralanmış, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-08-01 12:54:19

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