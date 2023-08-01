Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:32
        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit (3)

        ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Kütük için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük ile polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı ve şehidin özgeçmişi okundu. Tören sırasında şehit polis memurunun eşi Türkay Kütük ve annesi Saliha Kütük ile diğer yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Ramazan Kütük´ün cenazesi, İl Müftüsü Ramazan Tolan´ın yaptığı duanın ardından memleketi Hatay'a uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-08-01 17:31:40

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit (2)
        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit (2)
        Şanlıurfa'da cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakaland...
        Şanlıurfa'da cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakaland...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis ş...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis ş...
        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu
        16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalan...
        16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalan...
        Şanlıurfa´da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit
        Şanlıurfa´da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit