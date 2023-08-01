Şanlıurfa'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit (3)

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Kütük için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük ile polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı ve şehidin özgeçmişi okundu. Tören sırasında şehit polis memurunun eşi Türkay Kütük ve annesi Saliha Kütük ile diğer yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Ramazan Kütük´ün cenazesi, İl Müftüsü Ramazan Tolan´ın yaptığı duanın ardından memleketi Hatay'a uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-08-01 17:31:40