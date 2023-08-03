Koyun kırkarken akıma kapılan besici öldü
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da ahırda koyun kırktığı sırada elektrik akımına kapılan besici Müslüm Bozkurt (30), hayatını kaybetti.
Birecik ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde besicilik yapan Müslüm Bozkurt, ahırda koyun kırktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-08-03 11:39:50