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        Şanlıurfa´da otomobil TIR´ın altına girdi: 2 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 22:34
        Şanlıurfa´da otomobil TIR´ın altına girdi: 2 ölü

        Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, önünde ilerleyen TIR´ın altına giren otomobilin sürücüsü Emrah Keklik (22) ile yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar (22) hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Emrah Keklik yönetimindeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, önünde giden Halit Yıldız idaresindeki 63 K 7791 plakalı TIR´a arkadan çarptı. TIR´ın dorsesinin altına giren ve demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Keklik ile yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar, hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Yıldız'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

        2023-08-03 22:34:01

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