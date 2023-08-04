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        TIR'ın altına giren otomobilde ölen kuzenler Emrah ile Yunus, toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:32
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        TIR'ın altına giren otomobilde ölen kuzenler Emrah ile Yunus, toprağa verildi
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        Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, TIR'ın altına giren otomobilde hayatını kaybeden Emrah Keklik (22) ile kuzeni Yunus Emre Ataşlar (22), son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Akabe Mahallesi'ndeki yapı malzemeleri satılan iş yerlerinden çıkan ve kent merkezine giden Emrah Keklik yönetimindeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle önünde ilerleyen Halit Yıldız'ın kullandığı 63 K 7791 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altına giren ve demir yığınına dönüşen otomobilde sıkışan Emrah Keklik ile kuzeni Yunus Emre Ataşlar'ın cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kuzenlerin cenazeleri, adli tıp kurumu morgundaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. TIR sürücüsü Yıldız'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-08-04 12:31:29

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