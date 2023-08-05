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        Şanlıurfa´da, firari hükümlüler mısır tarlasında yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:24
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        Şanlıurfa´da, firari hükümlüler mısır tarlasında yakalandı
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinde, 1 kişinin öldüğü kavgaya iliştin açılan davada 25'er yıl hüküm giyen 3 kişi, jandarmanın dron destekli operasyonunda mısır tarlasında yakalandı.

        Ceylanpınar'ın Saraççeşme Mahallesi'nde 5 Ekim 2018 tarihinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Salih Caymaz öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yakalanamayan şüpheliler N.K., M.K. ve A.K., yapılan yargılamada 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 3 kişinin Saraççeşme Mahallesi'nde olduklarını belirledi. Harekete geçen ekipler, dron destekli düzenlenen operasyonla 3 firariyi mısır tarlasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-05 14:23:13

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