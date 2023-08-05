Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga

ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, parkta iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, dün gece Karşıyaka Mahallesi'ndeki Göbeklitepe Parkı'nda meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Parktakilerin tedirgin bakışları arasında, taraflar otomobillerindeki sopalarla kavgayı sürdürdü. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı kavgada bir grup otomobile binip uzaklaştı. Bu sırada diğer grup taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerdeki kişilerin tespiti için soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2023-08-05 14:26:19