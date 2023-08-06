Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Vahit Polat öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa -Gaziantep kara yolunun Suruç bağlantı yolunda meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Burhan T.'nin kullandığı 63 ACK 014 plakalı otomobil ile Hacı Polat yönetimindeki 80 FU 901 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada otomobiller şaramople savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı Polat ile Makbule Polat, Meral Polat, Leyla Polat, Fatma Yıldız Polat ve Vahit Polat yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Suruç ve Şanlıurfa´daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Vahit Polat, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-06 13:26:37

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan uçak seferlerine ilişkin açıkla...
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan uçak seferlerine ilişkin açıkla...
        Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga
        Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga
        Şanlıurfa´da, firari hükümlüler mısır tarlasında yakalandı
        Şanlıurfa´da, firari hükümlüler mısır tarlasında yakalandı