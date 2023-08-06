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        Yüzme bilmeyen Ferhat, girdiği baraj gölünde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:30
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        Yüzme bilmeyen Ferhat, girdiği baraj gölünde boğuldu
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ancak yüzme bilmediği belirtilen Ferhat Taklacı (13), boğuldu.

        Hoşin Mahallesi'ne arkadaşları ile piknik yapmaya giden Ferhat Taklacı, iddiaya göre serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi. Yüzme bilmediği belirtilen çocuk, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Ferhat Taklacı'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-06 13:29:37

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