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        Uzaklaştırma kararı olan eski eşinin öldürdüğü Esma, toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:49
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        Uzaklaştırma kararı olan eski eşinin öldürdüğü Esma, toprağa verildi
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        Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, 1 ay önce cezaevinden çıkan ve yolunu kestiği eski eşi Esma Kalenderli'yi (30) tabanca ile öldüren Murat Utuş (36) tutuklandı. 3 çocuk annesi Esma Kalenderli toprağa verildi. Murat Utuş hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

        Olay, dün sabah saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan Murat Utuş, eşi Esma Kalenderli ile anlaşmalı olarak boşandı. Bir ay önce cezaevinden tahliye olan Utuş, bir süre önce eski eşiyle bir araya gelmek istedi. Durumu reddetmesi üzerine ölümle tehdit edildiğini öne süren Esma Kalenderli, polise başvurdu ve savcılık 27 Temmuz'da Murat Utuş hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Utuş, dün sabah alışveriş için evden çıkan eski eşine tabancayla ateş açtı. Kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayan Esma Kalenderli, otopsisinin ardından dün gece yakınları tarafından toprağa verildi.

        'KENDİMİ KAYBETTİM'

        Olayın ardından kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Murat Utuş, sorgusunda, eşinin cezaevinde olduğu sırada, kendisine dul olması halinde çeşitli yardımlardan yararlanabileceğini belirterek anlaşmalı boşanmayı önerdiğini öne sürdü. Kendisinin de bu teklife cezaevinden çıkınca beraber yaşamaya devam etme karşılığı onay verdiğini iddia eden Utuş, "Cezaevinden çıktıktan sonra Esma benimle görüşmedi. Bazı aile büyüklerimiz araya girdi ama Esma yine anlaştığımız gibi beraber yaşamayı kabul etmedi. Ben de bunun üzerine sinirlenerek kendisine anlaşmamızı hatırlattım ve sözünde durmasını istedim. Çok sinirlenerek kendisine yeniden bir araya gelmezsek kendisini öldüreceğimi söyledim. O da beni gidip şikayet etmiş ve hakkımda uzaklaştırma kararı aldırmış. Bu karardan sonra ben yaptığım araştırmada Esma'nın başka erkeklerle görüştüğünü öğrendim. Hayatında başka birilerinin olduğunu öğrenince deliye döndüm ve konuşmak için evden çıkmasını bekledim. Evden çıkınca bana polisi arayacağını, hayatına karışmamam gerektiğini söyleyince kendimi kaybettim ve ateş açtım. Öldüğünü sonra öğrendim ve pişmanım" dedi. Utuş, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

        2023-08-07 13:48:43

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