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        3 kişinin öldüğü kazada, kuzenler yardıma giderken hayatını kaybetmiş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:43
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        3 kişinin öldüğü kazada, kuzenler yardıma giderken hayatını kaybetmiş
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        Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, dün gece meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden Doğukan (27) ve kuzeni Recep Karaaslan'ın (26), tabelaya çarpan araçtakilere yardım etmek için giderken minibüsün

        altında kaldıkları öğrenildi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15´inci kilometresinde medyana geldi. Siverek yönüne gelen Murat Kaya (34) yönetimindeki 33 NRR 84 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bölünmüş yoldaki tabelaya çarptı. Peşinden gelen ve kazayı gören Doğukan Karaaslan, kullandığı 01 APP 900 plakalı hafif ticari aracı, yol kenarına park ederek, beraberindeki kuzeni Recep Karaaslan ile yaralılara yardım etmek için indi. İki kuzene, kaza yapan aracın yanına giderken, Siirt'ten Gaziantep'te bir düğüne gittikleri öğrenilen Süleyman Özcan'ın kullandığı 21 VG 118 plakalı minibüs çarptı. Karaaslan kuzenler ile park halindeki 2 hafif ticari araca çarpan minibüsü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kaza yapanlara yardım için duran Recep ve Doğukan Karaaslan isimli kuzenlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan hafif ticari araç ve minibüste bulunan 12 kişi ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Murat Kaya, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren 11 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

        MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Süleyman Özcan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde olay yerini geç fark ettiğini ve bir anda paniğe kapıldığını söylediği öğrenilen Süleyman Özcan'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor. Kazada yaşamını yitiren Doğukan ve Recep Karaaslan'ın cenazeleri otopsilerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Van'a götürüldü. Murat Kaya'nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin sürdüğü belirtildi.

         DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

        2023-08-10 13:42:20

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