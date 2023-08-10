Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa´daki gurbetçi cinayetinin altında `yasak aşk´ çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa´daki gurbetçi cinayetinin altında `yasak aşk´ çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen gurbetçi Murat Yalçın´ın yasak aşk cinayeti kurbanı olduğu ortaya çıktı. Yalçın´ın ölümüyle ilgili eşi Aysel Yalçın ile saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Mencik, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde yolda pusu kuran kişi tarafından tarafından yabancı plakalı otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Murat Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Almanya plakalı aracı kullanan eşi Aysel Yalçın ise hafif yaralandı. Yol kenarında silahlı saldırıya uğrayan otomobili gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Yalçın'ın başına ve vucüduna isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Yalçın´ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan Murat Yalçın´ın cenazesi Viranşehir Yeni Merazlığında toprağa verildi.

        YARALI EŞ VE YAKALANAN ŞÜPHELİ 'YASAK AŞKI' İTİRAF ETTİ

        Cinayet soruşturmasını yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Murat Yalçın´ın öldürülmesiyle ilgili bölgede yaptığı kamera kaydı incelemesinde cinayet şüphelisini ve saldırıda kullanılan aracı belirledi. Saldırının sürücü değişikliği sırasında işlendiğini tespit eden ekipler, kimliği belirlenen cinayet şüphelisi Mehmet Mencik´i adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

        TANINMAMAK İÇİN SAÇ VE SAKALINI KESMİŞ

        Şüpheli Mehmet Mencik'in, cinayetin ardından tanınmamak için saç ve sakalını kestiği görüldü. Gözaltına alınan Mehmet Mencik, jandarmadaki sorgulamasında Aysel Yalçın´la aralarında yasak ilişki olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine ifade için jandarmada tutulan Aysel Yalçın  sorguya alındı. Yalçın sorgusunda eşi Murat Yalçın´la aile zoruyla evlendirildiğini bu yüzden bir kaç kez intihar teşebüsünde bulunduğunu söyledi.

        Eşiyle istemeden evlendiğini iddia eden 3 çocuk annesi Aysel Yalçın, ifadesinde şunları söyledi.

        "15 gün önce Almanya´dan Türkiye´ye geldik. Viranşehir´de eşimin ailesinİ ve yakınlarımızı ziyaret ettik. Olay günü Şanlıurfa´da dönüş hazırlıkları için alışveriş yaptık. Ardından Viranşehir´e dönerken, internetten tanışarak sevdiğim Mehmet Mencik´le bir plan yaptık. Eşim bir süre araç kullandıktan sonra başı ağrıyınca aracı durdurdu. Ben o sırada direksiyon başına geçtim. Tabi bu sırada bir kavşakta bizi takip eden Mehmet Mencik, bizim aracın önünde durarak eşime ateş açarak öldürüp benim cep telefonumu alarak kaçtı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım."

        Cinayeti planlayarak işleyen Mehmet Mencik jandarmaya verdiği ifadesinde ise Almanya´da yaşayan Aysel Yalçın´la 3 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını söyledi. Yasak ilişkileri sırasında Aysel Yalçın´ın eşinden kurtulması için sürekli kendisine para gönderdiğini, bu parayla ev aldığını, belirten şüpheli Mencik'in cinayetin ardından yakalanmaması durumunda pasaport çıkararak, Almanya´ya gideceğini itiraf ettiği kaydedildi.

        Cinayet şüpehlis Mehmet Mencik ile Aysel Yalçın jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-08-10 22:10:50

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İkinci yarı oynanıyor...
        İkinci yarı oynanıyor...
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfalı kadın 43 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu
        Şanlıurfalı kadın 43 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu
        Siverek'te GES Projesi yapımına başlandı
        Siverek'te GES Projesi yapımına başlandı
        Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        3 kişinin öldüğü kazada, kuzenler yardıma giderken hayatını kaybetmiş
        3 kişinin öldüğü kazada, kuzenler yardıma giderken hayatını kaybetmiş