Şanlıurfa´da motosikletli yunus timi kamyona çarptı; 2 polis yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, kamyonete arkadan çarpan motosikletli yunus ekibindeki polis memurları Abdulgani Ç. ve Ender Ö. yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliğine bağlı polis memuru Abdulgani Ç. idaresindeki 63 A 4816 plakalı motosiklet seyir halindeyken, aynı güzergahta ilerleyen Şükrü K. yönetimindeki 10 TA 988 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savurulan 2 yunus polisi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarla adrese gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memurları Abdulgani Ç. ile Ender Ö., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayı duyan mesai arkadaşları da hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-08-11 21:57:47