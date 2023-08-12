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        Şanlıurfa´daki gurbetçi cinayetinde, eşi ile onun sevgilisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:22
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        Şanlıurfa´daki gurbetçi cinayetinde, eşi ile onun sevgilisi tutuklandı
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen gurbetçi Murat Yalçın´ın (42) ölümüne neden olan eşi Aysel Yalçın ile gönül ilişkisi yaşadığı Mehmet Mencik, tutuklandı.

        Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında 9 Ağustos günü, yolda pusu kuran Mehmet Mencik tarafından yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Murat Yalçın hayatını kaybetti, eşi Aysel Yalçın ise hafif yaralandı.

        Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgede yaptığı kamera kaydı incelemesinde cinayet şüphelisinin Mehmet Mencik olduğunu belirledi. Mencik, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Olayın ardından tanınmamak için saç ve sakalını kestiği belirlenen Mencik sorgulamasında suçunu itiraf etti, Aysel Yalçın ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyledi.

        Aysel Yalçın ile internet ortamında tanıştıklarını ve birkaç yıldır görüştüklerini belirten Mencik, "Ara sıra bana para gönderiyordu. Cinayetin ardından yakalanmasaydım Almanya'ya gidecek ve Aysel ile yaşayacaktık" dedi.

        Mencik'in ifadesinin ardından gözaltına alınan Aysel Yalçın ise eşi Murat Yalçın ile aile zoruyla evlendirildiğini öne sürdü. Evlilikleri süresince birkaç kez intihar teşebbüsünde bulunduğunu da dile getiren Yalçın, Mencik ile cinayeti planladıklarını itiraf ederek, "Çok pişmanım" dedi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 3 çocuk annesi Aysel Yalçın ile Mehmet Mencik, `tasarlayarak adam öldürmek´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-12 11:21:38

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