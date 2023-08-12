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        Bankanın çatısındaki klimanın motoru patladı, çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 17:47
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        Bankanın çatısındaki klimanın motoru patladı, çıkan yangın söndürüldü
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da bir banka şubesinin çatısındaki klima motorunda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Atatürk Bulvarı'nda, özel bir banka şubesinin çatısında bulunan klimanın motoru öğleden sonra büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sesini duyanlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Cep telefonu kamerasına da yansıyan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-12 17:46:58

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