Şanlıurfa'da 150 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da 150 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Şahin Karakaş (33), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Şanlıurfa çevre yolu yakınlarında meydana geldi. Şahin Karakaş'ın kontrolünü yitirdiği 27 B 1142 plakalı otomobil, yoldan çıkıp 150 metreden yuvarlandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılan Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahin Karakaş´ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-08-16 10:50:35