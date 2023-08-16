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        Durdurulan kamyondaki kaçak göçmenler, fıstık bahçelerine kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:06
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        Durdurulan kamyondaki kaçak göçmenler, fıstık bahçelerine kaçtı
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu kamyondaki kaçak göçmenler, fıstık bahçelerine kaçtı. O anlar kameraya yansırken, göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Bu sırada kamyonun kasasındaki çok sayıda kaçak göçmen, atlayıp, yol kenarındaki fıstık bahçelerine doğru kaçtı. Jandarma havaya uyarı ateşi açtı.

        O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler, göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-16 11:05:35

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