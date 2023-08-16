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        Güvercin tartışmasında başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki Celal, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:37
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        Güvercin tartışmasında başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki Celal, öldü
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan Celal Badem (16), hayatını kaybetti. Olayla ilgili arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve Kerem K. (16) kardeşler gözaltına alındı.

        Olay, dün gece, Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Badem ile arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve Kerem K. (16) kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı. Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Kerem K. ile Muhammet Ali K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-16 11:35:18

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