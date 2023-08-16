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        Şanlıurfa'da, çocukların kavgasına aileler de karıştı: 6 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:13
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        Şanlıurfa'da, çocukların kavgasına aileler de karıştı: 6 yaralı
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        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan ve büyüklerin de dahil olduğu sopalısatırlı kavgada, 2'si kadın, 6 kişi darp sonucu yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi 11 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan Direk ve Subaşı ailelerinin çocukları, bilinmeyen nedenle kavga etti. Olay, aile büyüklerinin de dahil olmasıyla sopa ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çıkan sopalı kavgada, yaklaşık 20 kişilik grup bir iş yerini basıp 2'si kadın, 6 kişiyi darbedip yaraladı. Saldırganlar kaçarken, 6 yaralı ihbarla adrese gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-08-16 12:12:41

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