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        İdris'in katili, yolda motosikletine aldığı arkadaşı çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:35 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:36
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        İdris'in katili, yolda motosikletine aldığı arkadaşı çıktı
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da işten çıktıktan sonra eve giderken öldürülen İdris Kaya'yı (36), motosikletine aldığı arkadaşı Süleyman Şahin'in (35) öldürdüğü ortaya çıktı. İfadesinde suçunu itiraf eden Şahin, uyuşturucu sattığı Kaya'yı, parasını alamadığı için öldürdüğünü öne sürdü.

        Olay, önceki gece Birecik ilçesinde önceki gece işten çıkıp motosikletiyle eve gitmek için ayrılan İdris Kaya, Diktepe Mahallesi'nde tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Olayın ardından yolda motosikletine aldığı arkadaşı Süleyman Şahin jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Süleyman Şahin jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. Şahin, yolda sattığı uyuşturucunun parasını alamadığı için tartıştıklarını, motosikleti durdurduğu sırada da Kaya´yı sırtından vurduğunu söyledi. İdris Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bu arada, Kaya ile Şahin'in motosikletle birlikte gittiği anlar, güvenlik kameranısa yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-23 12:34:17

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