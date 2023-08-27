Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Otomobilinde silahlı saldırıda öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:51 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilinde silahlı saldırıda öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Atmaca (64), yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobile, peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirledi. Hasan Atmaca'nın cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-08-27 14:50:06

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'ın ziyaretleri
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'ın ziyaretleri
        Şanlıurfa'da 29 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 29 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa'da TIR'ın 8 aracın arasına daldığı kazada ortalık savaş alanına d...
        Şanlıurfa'da TIR'ın 8 aracın arasına daldığı kazada ortalık savaş alanına d...
        Şanlıurfa'da 9 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 9 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı