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        Şanlıurfa'da düştüğü traktörün altında kalan Baran öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:52
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        Şanlıurfa'da düştüğü traktörün altında kalan Baran öldü
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        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da seyir halindeki traktörden düşüp tekerin altında kalan Baran Kubat (12), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kösecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktör ile tarladan eve dönen Baran Kubat, dengesini kaybederek düştü. Traktörün altında kalan Kubat, yakınları tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kubat, bu sabah hayatını kaybetti.

        Baran Kubat'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-08-28 11:50:05

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