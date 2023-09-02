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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Zekeriyya, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:03
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Zekeriyya, boğuldu
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        Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, sıcak havadan bunalarak sulama kanalına giren Suriye uyruklu Zekerriya Cüneyd (10), boğuldu.

        Olay, öğleden sonra Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Zekerriya Cüneyd, sıcak havadan bunalarak ailesinden habersiz DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen çocuk bir süre sonra akıntılı suda gözden kayboldu. Küçük çocuğun suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, kanalda arama çalışması başlattı. Ekipler, kaybolan  çocuğun cansız bedenini suya girdiği yerden 4 kilometre uzaklıktaki Ozanlar Mahallesi yakınlarında buldu. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-09-02 21:02:40

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