Dronlu denetimde mısır tarlasına ekili 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı denetimde, mısır tarlasına ekili 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimine karşı kent genelindeki tarım arazileri üzerinde dronla denetim yaptı. Denetim sırasında Suruç ilçesinin Suriye sınırına yakın mısır ekili bir arazide kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Daha sonra inceleme yapan ekipler, arazide 160 bin kök Hint keneviri buldu. Kenevirler söküldükten sonra yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan arazi sahibi adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-09-03 15:29:20