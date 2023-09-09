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        Şanlıurfa'da, sokak ortasındaki kavga kamerada

        ŞANLIURFA´da,parameselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:55
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        Şanlıurfa'da, sokak ortasındaki kavga kamerada
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        Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga vatandaşların araya girmesi ile son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-09-09 13:53:54

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