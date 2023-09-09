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        Sulama kanalına devrilen otomobilde ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

        ŞANLIURFA´dasulamakanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Zehra İnan (26) ile çocukları İshak (1) ve Seyit Sülyman (2) gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:27
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        Sulama kanalına devrilen otomobilde ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi
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        Kaza, dün gece saatlerinde Harran ilçesi Sıralı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuruyer Mahallesi'ne taziye ziyaretine giden Ali İnan´ın kullandığı 63 ABY 339 plakalı otomobil, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi. Ali İnan, kendi imkanıyla sudan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Araçta sıkışan anne ve 2 çocuğun kurtarılması için bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinçle sudan çıkarılan otomobildeki Zeliha İnan ile çocukları Seyit Süleyman ve İshak İnan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anne ve çocuklarının cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zeliha İnan ve çocukları Bakırtaş Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi.

        Eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Ali İnan´ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-09-09 16:25:46

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