Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 3 ölü, 17 yaralı

         ŞANLIURFA'nınSuruçilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 3 ölü, 17 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, sabah saatlerinde Suruç-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Kasap yönetimindeki 53 ABY 505 plakalı minibüs, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Fethiye Kasap, Bahar Akkuş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi de ambulanslarla Şanlıurfa, Suruç ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı.

        VALİ ŞILDAK: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından kazada 3 kişinin öldüğünü belirterek, "Akçakale ilçemizde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün trafik kazası yapması sonucunda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-09-10 11:26:21

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 3 ki...
        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 3 ki...
        Sulama kanalına devrilen otomobilde ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi
        Sulama kanalına devrilen otomobilde ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi
        Şanlıurfa'da, sokak ortasındaki kavga kamerada
        Şanlıurfa'da, sokak ortasındaki kavga kamerada
        Şanlıurfa'da, sokak ortasındaki kavga kamerada
        Şanlıurfa'da, sokak ortasındaki kavga kamerada
        Şanlıurfa´da kamyonet kasasında tehlikeli asker uğurlaması
        Şanlıurfa´da kamyonet kasasında tehlikeli asker uğurlaması
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı