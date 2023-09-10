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        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 3 ölü, 17 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:31
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        Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 3 ölü, 17 yaralı (2)
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        CENAZELERADLİTIPA KALDIRILDI

        Şanlıurfa´da tarım işçilerini pamuk tarlasına taşıyan ancak lastiğinin patlamasıyla istinat duvarına çarpan minibüste hayatını kaybeden Bahar Akkuş (20)  Ayşe Özçakır (23) ve Fethiye Kasap'ın (35) cenazeleri olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren 17 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

         DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-09-10 13:29:02

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