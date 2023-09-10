Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 3 ölü, 17 yaralı (2)

CENAZELERADLİTIPA KALDIRILDI

Şanlıurfa´da tarım işçilerini pamuk tarlasına taşıyan ancak lastiğinin patlamasıyla istinat duvarına çarpan minibüste hayatını kaybeden Bahar Akkuş (20) Ayşe Özçakır (23) ve Fethiye Kasap'ın (35) cenazeleri olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren 17 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-09-10 13:29:02