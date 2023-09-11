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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

        ŞANLIURFA´nınSiverekilçesinde, otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:56
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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
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        Kaza, öğleden sonra ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Avunduk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahmut Gülcan (43) yönetimindeki 61 AK 589 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hakan Kaya'nın (19) kullandığı 63 N 3597 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, şarampole devrilen araçlarda sürücüler ile Mürvet Gülcan (8), Bilal Gülcan (45), Fatma Dürbin (39), Ayşe Gülcan (12), Beyaz Gülcan (6), Muhammet Cuma Cengiz (18) ve Harun Kaya (33) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mürvet Gülcan, hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

        2023-09-11 16:54:36

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