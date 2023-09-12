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        Kayıp olarak aranan çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu

        ŞANLIURFA'da,5gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf'ın (10), sulama kanalında cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:20
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        Kayıp olarak aranan çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu
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        Bamyasuyu Mahallesi´nde 8 Eylül´de kaybolan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf'ın bulunması için yakınları polise başvurdu. Ekiplerin yaptığı araştırmada güvenlik kameralarından Menhel Elhalaf'ın kaybolmadan önce bir arkadaşıyla görüştüğü belirlendi. Kimliği açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun, sulama kanalına yüzmeye gittiklerini ve Menfel Elhalaf'ın akıntıya kapıldığını, kendisinin de korktuğu için kimseye durumu anlatmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda Menhel Elhalaf´ın Çekçek Mahallesi´nde mazgallara takılı cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Elhalaf'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-09-12 16:17:47

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