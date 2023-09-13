İş yerinin açılması için çatıda benzin ve tüfekle eylem yaptı, polis ikna edip indirdi ŞANLIURFA´dakentseldönüşüm projesi kapsamında yıkılması kararlaştırılan çarşıda iş yeri bulunan İsmail E., (41), çatıya çıkarak tüfekle etrafa ateş açtı. İş yerinin açılmasını isteyen, elinde benzin şişesi ile kendisini yakacağını söyleyen İsmail E., polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, sabah saatlerinde Haşimiye Meydanı'nda bulunan ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılması kararlaştırılarak boşaltılan Özdiker Kuyumcular Çarşısı´nda meydana geldi. İddiaya göre, çarşıda bulunan iş yerinde meyve suyu satıcılığı yapan İsmail E. dükkanının kapalı olması nedeniyle zorluk yaşadığını söyledi. İsmail E., elinde benzin şişesi ve tüfekle çarşının çatısına çıktı.

Etrafa rastgele ateş açan ve iş yerinin açılmasını isteyen İsmail E., aksi takdirde benzini üzerine dökeceğini ve kendini ateşe vereceğini söyledi. İsmail E.´yi görenler durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, çevrede önlem aldı. Çatıya çıkan polis ekipleri, bir süre konuştuktan sonra İsmail E.´yi ikna ederek aşağı indirdi. İsmail E., daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-09-13 12:09:22