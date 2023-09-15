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        Göbeklitepe´deki 'beton' tartışmasında Schmidt hakkında suç duyurusu açıklaması

         ŞANLIURFAGöbeklitepe'deki AslanlıYapı'nın tabanında çimento kullanıldığı yönünde iddiasını sosyal medyada paylaşan arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt hakkında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bunun üzerine Schmidt, sosyal medya paylaşımında, "Ben bir iddiada bulunmadım, saptama yaptım. Buna yapılacak açıklamada çimento kullandık ama sebebi şu denilebilmeli, metod ile ilgili açıklama yapılmalıydı. 2018'de SİT alanının merkezinde beton kamyonlarının önünde durup 'biz beton görmedik burada' diye yapılan açıklamalara benzemiş. Kazı başkanlığı benim hakkımda suç duyurusunda bulunacakmış, buyursunlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:45
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        Göbeklitepe´deki 'beton' tartışmasında Schmidt hakkında suç duyurusu açıklaması
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        Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'de devam eden restorasyon çalışmalarında çimento kullanıldığı iddiası tartışmalara neden oldu. Göbeklitepe'nin ilk kazı başkanı Alman arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'daki ören yerinde 'aslanlı yapı' olarak adlandırılan alanın taban kaplamasında beton çimento kullanıldığı yönünde eleştiride bulunan paylaşım yaptı. Schmidt'in bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere yol açtı. Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ise iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Bizim vicdanımız son derece rahat. Göbeklitepe'ye beton dökülmesi söz konusu değil. Özellikle duvarlarda Göbeklitepe'den açığa çıkarılan toprağın elenmiş halini yine kazıdan çıkan çok küçük taş parçaları ilave edilerek, içerisine keçi kıllı ve keten katarak elde ettiğimiz bir harç kullanıldı" dedi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ise arkeoloğ Çiğdem Köksal Schmid´in sosyal medya paylaşımı üzerine suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

        'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bilimin ışığında yürütülen çalışmalarda beton değil orijinal duvar ve zemin dokusuna uygun harç kullanılmıştır. Göbeklitepe´de uluslararası bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen koruma çalışmaları hakkında ortaya atılan bu asılsız iddialar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

        'KİREÇ TAŞI BULAMAÇLI DOĞAL HARÇ'

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, söz konusu alanda elenmiş kazı toprağının kullanıldığını vurgulayarak, "Göbeklitepe´de koruma çalışmaları gerçekleştirilen yapıların tabanları büyük ölçüde bozulmuş durumdadır. Bunda kullanılan harcın niteliği, günümüze ulaşma durumu ve kazının ardından zamanla oluşan doğal tahribat etkilidir. Bu tür tabanların korunmasında tabanın mevcut haline göre koruyucu malzemeler sürülmesi ya da örterek koruma yoluna gidilmektedir. Göbeklitepe´deki uygulamada tabanların mevcut durumu dikkate alınarak; temizlendikten sonra üzeri bitkilenmeyi önleyen koruyucu bir örtü ile kaplanmış, bu örtünün üzerine 1 santim kalınlığında yine elenmiş kazı toprağı ve kireç taşı çakıl üzerine yaklaşık 2,5 santim kalınlıkta geri dönüşümlü kireç taşı bulamaçlı doğal bir harç serilmiştir. Bu uygulama sırasında beyaz çimento vb. malzeme kullanılmamaktadır" paylaşımını yaptı.

        `ASILSIZ İDDİALAR NEDİR '

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü´nün suç duyrusunda bulunacağını duyan Çiğdem Köksal Schmidt ise sosyal medyada, Göbeklitepe'de beton kullanıldığını öne sürdüğü fotoğrafları yayımlayarak, şu paylaşımı yaptı:

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