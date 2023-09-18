Türkiye'nin `en büyük müzesi´nde, sel temizliğine devam; ocakta ziyarete açılacak ŞANLIURFA'da, 15 Mart'ta meydana gelen 18 kişinin ölümüne 62 kişinin yaralanmasına neden olan sel felaketinden etkilenen Türkiye'nin 'en büyük müzesi' unvanına sahip Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nde tarihi eserlerin temizlik ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Aylardır kapalı olan müze, restoratör ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından 2024 yılı Ocak ayında ziyarete açılacak.

ŞANLIURFA'da, 15 Mart'ta meydana gelen 18 kişinin ölümüne 62 kişinin yaralanmasına neden olan sel felaketinden etkilenen Türkiye'nin 'en büyük müzesi' unvanına sahip Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nde tarihi eserlerin temizlik ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Aylardır kapalı olan müze, restoratör ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından 2024 yılı Ocak ayında ziyarete açılacak.

Şanlıurfa´nın simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında 200 dönümlük alanda kurulan ve 2015 yılında ziyarete açılan Türkiye´nin en büyüğü Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi Kompleksi, 15 Mart´ta yaşanan sel felaketinde en büyük zarar gören mekanlar arasında yer aldı. Kentteki 3 derenin taşması sonucu meydana gelen selde yaklaşık 10 bin eserin sergilendiği 34 bin metrekare kapalı alana sahip arkeoloji müzesinin bodrum katı su altında kaldı. Yine aynı bölgede bulunan Haleplibahçe Mozaik Müzesi´nde sergilenen savaşçı amazon kadınları, Truva savaşının kahramanı Aşil'in hayat hikayesinin tek panoda oluşturulmuş mozaiği, yurt dışından getirilen Orpheus ve Cenaze Şöleni Mozaiği gibi eserlerin yer aldığı ve tabanında kentteki kazılardan çıkarılan mozaiklerin sergilendiği alan da sel suları altında kaldı.

Sel felaketinin ardından ilk etapta müzeyi dolduran ve Roma dönemine ait mozaiklerin altında kaldığı sel suları tahliye edildi. Suların tahliyesinin ardından mozaiklerin sergilendiği alanda oluşan çamur tabakasının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen restoratör ekipler tarafından titiz şekilde temizlenmesine başlandı.

ESERLERDE HASAR YOK

Restoratör ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü müzelerde, sel felaketinin tarihi eserlerde herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi. Her yıl binlerce yerli ve yabancının ziyaret ettiği tarihi eser ve mozaiklerin temizleme ve restorasyon çalışmaları ise uzman ekipler tarafından titiz şekilde devam ettiriliyor.

POLİS BARİYERLERİYLE KAPALI TUTULUYOR

Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi Kompleksi sel felaketinin yaşandığı 15 Mart'ta ziyarete kapatıldı. Müze girişleri polis bariyerleriyle kapatılırken, müzenin selde zarar gören duvarlarında da tadilat çalışmaları yapıldı. Müzedeki çalışmaların yıl sonuna kadar devam edeceği ve tarihi eserlerin 2024 yılının Ocak ayında ziyaretçilere açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

VALİ ŞILDAK İNCELEMEDE BULUNDU

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ziyarete kapalı olan müzede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Şıldak Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde yürütülen çalışmalar ve eserler hakkında Müze Müdürü Celal Uludağ'dan da bilgi aldı.

DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-09-18 11:09:28