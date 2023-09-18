Şanlıurfa´da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ŞANLIURFA´dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Davut Kılıç (52), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 JN 5809 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Kılıç´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılıç´ı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Davut Kılıç´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç´ın cenazesi yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

2023-09-18 12:06:55