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        Şanlıurfa´da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA´dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Davut Kılıç (52), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:10
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        Şanlıurfa´da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA´dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Davut Kılıç (52), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 JN 5809 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Kılıç´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılıç´ı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Davut Kılıç´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç´ın cenazesi yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-09-18 12:06:55

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