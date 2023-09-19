Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü, aracının altında kaldı

        ŞANLIURFA'da, otomobilinçarptığı traktörün sürücü koltuğundan düşen Mehmet Aslan (60), aracının altında kalıp hayatını kaybetti. Kazada, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü, aracının altında kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, otomobilinçarptığı traktörün sürücü koltuğundan düşen Mehmet Aslan (60), aracının altında kalıp hayatını kaybetti. Kazada, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.

        Kaza, dün gece, Birecik ilçesi Birecik-Halfeti kara yolunda meydana geldi. Yasin Ç.´nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Aslan idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Aslan, çarpmanın etkisiyle savrulup, düşerek kullandığı traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Aslan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Yasin Ç. ile yanındaki akrabaları F.Ç. ve D.Ç. ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        2 GÜN ÖNCE ARKA FARKLARI YANMADIĞI İÇİN CEZA KESİLMİŞ

        Yasin Ç., traktörün arka farları yanmadığı için fark etmeyip çarptığını söyledi. Mehmet Aslan'a, traktörünün lambaları yanmadığı için, jandarma ekipleri tarafından 2 gün önce cezai işlem uygulandığı belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Depremzede üniversite öğrencileri umreden döndü
        Depremzede üniversite öğrencileri umreden döndü
        Şanlıurfa'da depremin izleri hızla siliniyor
        Şanlıurfa'da depremin izleri hızla siliniyor
        Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu Şanlıurfa'da tedaviye alındı
        Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu Şanlıurfa'da tedaviye alındı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü