Otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü, aracının altında kaldı

ŞANLIURFA'da, otomobilinçarptığı traktörün sürücü koltuğundan düşen Mehmet Aslan (60), aracının altında kalıp hayatını kaybetti. Kazada, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün gece, Birecik ilçesi Birecik-Halfeti kara yolunda meydana geldi. Yasin Ç.´nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Aslan idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Aslan, çarpmanın etkisiyle savrulup, düşerek kullandığı traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Aslan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Yasin Ç. ile yanındaki akrabaları F.Ç. ve D.Ç. ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GÜN ÖNCE ARKA FARKLARI YANMADIĞI İÇİN CEZA KESİLMİŞ

Yasin Ç., traktörün arka farları yanmadığı için fark etmeyip çarptığını söyledi. Mehmet Aslan'a, traktörünün lambaları yanmadığı için, jandarma ekipleri tarafından 2 gün önce cezai işlem uygulandığı belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.