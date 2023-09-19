Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 4 şüpheli tutuklandı (2)
4ŞÜPHELİTUTUKLANDI
Şanlıurfa´da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Günak, Harun Günak, Samet Günak ve Ramazan Günak tutuklandı. Nöbetçi hâkimlik şüphelilerden Özhan B. ile hasta olarak hastaneye giden ve olaya karıştığı belirlenen Bünyamin G.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK
2023-09-19 17:59:35