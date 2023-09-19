Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 4 şüpheli tutuklandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 4 şüpheli tutuklandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        4ŞÜPHELİTUTUKLANDI 

        Şanlıurfa´da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Günak, Harun Günak, Samet Günak ve Ramazan Günak tutuklandı. Nöbetçi hâkimlik şüphelilerden Özhan B. ile hasta olarak hastaneye giden ve olaya karıştığı belirlenen Bünyamin G.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-09-19 17:59:35

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da "3. Ovacık bağ bozumu ve şire festivali" düzenlenecek
        Şanlıurfa'da "3. Ovacık bağ bozumu ve şire festivali" düzenlenecek
        Şanlıurfa'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Şanlıurfa'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 5 şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa´da 3 doktoru darbeden 5 şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa'da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
        Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi yıkılacak
        Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi yıkılacak
        Otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü, aracının altında kaldı
        Otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü, aracının altında kaldı