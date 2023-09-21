Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kanalda cesedi bulunan liseli Fevzettin, intihar etmiş

        ŞANLIURFA´da,kayıp olarak aranırken dün sulama kanalında cesedi bulunan lise öğrencisi Fevzettin Ay´ın (15) intihar ettiği anlaşıldı. Kanal kenarında bulunan cep telefonunda yapılan incelemede Ay´ın intihar edeceğini söyleyerek helallik istediği ses kaydı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanalda cesedi bulunan liseli Fevzettin, intihar etmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA´da,kayıp olarak aranırken dün sulama kanalında cesedi bulunan lise öğrencisi Fevzettin Ay´ın (15) intihar ettiği anlaşıldı. Kanal kenarında bulunan cep telefonunda yapılan incelemede Ay´ın intihar edeceğini söyleyerek helallik istediği ses kaydı ortaya çıktı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi'nden geçen DSİ´ye ait sulama kanalında meydana geldi. Emirler Mahallesi'nde oturan 9'uncu sınıf öğrencisi Fevzettin Ay, 3 gün önce evden ayrıldı. Eve dönmeyen Ay'ın ailesi, çevrede yaptığı aramada kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvurdu. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, bölgede geçen DSİ´ye ait sulama kanalı kenarında Ay´ın telefon ve cüzdanını buldu. Fevzettin Ay´ın kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar arama yaptı. Aramalarda Fevzettin Ay´ın cenazesine ulaşıldı.

        Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, kanal kenarında bulunan cep telefonu incelemesinde Fevzettin Ay´ın ölmeden önce kayıt yaptığını tespit etti. Ay´ın kanal kenarında yaptığı kayıtta helallik isteyerek "Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım. Hakkını helal etsin diyorum. Sonrasında kimsenin namusuna Allah´a şükür el uzatmadık. Kimseye bir borcum yok, ölüm sebebim bir sıkıntı olduğundan değil" dediği belirlendi.

        Fevzettin Ay'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-09-21 15:00:43

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        O anlar kamerada! Markette taciz!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında karar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa´da 3 gündür aranan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu
        Şanlıurfa´da 3 gündür aranan çocuk, sulama kanalında ölü bulundu
        Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
        Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan peçeli baykuş doğaya bırakıldı
        Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan peçeli baykuş doğaya bırakıldı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası