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        Devrilen motosikletin sürücüsü otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

        ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde, kaza yapan motosikletin sürücüsü yol ortasında başka bir otomobilin altına kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:10
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        Devrilen motosikletin sürücüsü otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
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        ŞANLIURFA'nınBirecik ilçesinde, kaza yapan motosikletin sürücüsü yol ortasında başka bir otomobilin altına kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz K.'nin kullandığı, plakası öğrenilmeyen motosiklet, arkasından gelen otomobili fark etmeyip yandan çarptı. Yılmaz K., devrilen motosikletten savrulup yola düştü. Bu sırada bir otomobil sürücüsü ise yerde yatan sürücüyü ezmemek için son anda manevra yapıp, olası kazayı kıl payı atlattı. Yaralı motosiklet sürücüsü ise kalkıp sekerek yolun kenarına geçti. Kaza, başka araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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