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        Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 0-2

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:30
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        Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 0-2
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        STAT:Şanlıurfa GAP Stadyumu

        HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel

        ŞANLIURFASPOR: Aydın- Semih, Mboula, Ndiaye, Barış Gök, Adem (Dk. 85 Godfred Donsah), Cumali (Dk. 47 Abdullah Aydın), Seyit (Dk. 55 Rogers Kassım), Thill (Dk. 72 Hüseyin Erkan), Mert (Dk. 55 Al Hassan), Muhammed Arslantaş

        KOCAELİSPOR FK: Harun- Oğuz, Yusuf (Dk. 65 Mert Çölgeçin), Burak Öksüz, Atila, Yusuf Emre, Yusuf Abdioğlu (Dk. 42 Emir), Candeias (Dk. 65 Gıorgı Berıdze), Amaral, Barış Alıcı (Dk. 86 Onıl Chrıstıan), Tanque (Dk. 86 Atabey),

        GOLLER: Dk. 45+2 - Dk. 50 Tanque, (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Barış Gök, Adem (Şanlıurfaspor) Oğuz (Kocaelispor)

        1'nci Ligin 6´ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

        45+2'nci dakikada Barış Alıcı´nın pasında kale önünde topla buluşan Tanque'nin sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

        50'nci dakikada Barış Alıcı pasını Tanque'ye aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

         

         

        DHA-Spor - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-09-24 22:25:57

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