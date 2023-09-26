Şanlıurfa'da, arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı ŞANLIURFA'da,husumetli iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Demir (40) öldü, 2 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'da,husumetli iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Demir (40) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Viranşehir ilçesi Karacadağ Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ali Demir, Sadullah Demir ile Hasan Kavrat, tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali Demir, doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.

Ali Demir'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi sürerken, polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.