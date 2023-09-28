Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa´da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

        ŞANLIURFA´da,şarampole devrilen otomobildeki Rıdvan Demir (38) ile Emine Kılıç (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa´da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA´da,şarampole devrilen otomobildeki Rıdvan Demir (38) ile Emine Kılıç (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece Suruç-Gaziantep kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Rıdvan Demir yönetimindeki 34 BDD 377 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Rıdvan Demir ile yanındaki Emine Kılıç'ın yapılan kontrolde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Demir ve Kılıç'ın cenazeleri olay yeri incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
        Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
        Şanlıurfa'da fıstık hasadı etkinliği düzenlendi
        Şanlıurfa'da fıstık hasadı etkinliği düzenlendi