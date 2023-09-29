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        Yüzünü çarptığı zeytin fidanının dalını kırdı

        ŞANLIURFA´dalise öğrencisi, kaldırımda yürürken yüzünü çarptığı zeytin fidanının dalını kırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, tepki çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:50
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        Yüzünü çarptığı zeytin fidanının dalını kırdı
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        ŞANLIURFA´dalise öğrencisi, kaldırımda yürürken yüzünü çarptığı zeytin fidanının dalını kırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, tepki çekti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan ve henüz ismi öğrenilmeyen lise öğrencisi, yürürken yüzünü yoldaki zeytin fidanının dalına çarptı. Öfkelenen öğrenci, el ve ayaklarını kullanarak dalı kırdı. Bu sırada yanındaki kız arkadaşı ise o anları şaşkınlıkla izledi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zarar gören zeytin fidanına belediye ekiplerince bakım yapıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-09-29 12:47:51

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