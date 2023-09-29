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        Şanlıurfa'da, mısır tarlasına havan mermisi düştü

         ŞANLIURFA'nınCeylapınarilçesinde bir mısır tarlasına, Suriye'nin Resulayn kentinden ateşlenen havan mermisi düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:30
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        Şanlıurfa'da, mısır tarlasına havan mermisi düştü
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         ŞANLIURFA'nınCeylapınarilçesinde bir mısır tarlasına, Suriye'nin Resulayn kentinden ateşlenen havan mermisi düştü.

        Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinden akşam saatlerinde 2 havan mermisi atıldı. Mermilerden biri Suriye topraklarında iki askeri araca isabet ederken, diğer mermi ise sınırı aşarak Türkiye tarafına düştü. Mermi, gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki mısır tarlasına düştü.

        Tarladan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler, toplanan meraklı vatandaşları bölgeden güvenli noktaya uzaklaştırdı. Yaşanan gelişme üzerine güvenlik güçleri sınır hattında önlemlerini artırdı.

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