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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama

         ŞANLIURFA´nınAkçakaleilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı belirtilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:10
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama
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         ŞANLIURFA´nınAkçakaleilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı belirtilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, savcı ve hakim gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 7 ay süren çalışma sonucunda şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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